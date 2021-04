Send til din ven. X Artiklen: Holbæk Station skal renoveres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk Station skal renoveres

Debat Holbæk - 26. april 2021 kl. 10:22 Kontakt redaktionen

Debat

Vi bør på tværs af politiske skel alle kunne samles om, at Holbæk Station og området omkring skal have et markant ansigtsløft. Regeringen har netop fremlagt deres infrastrukturplan for hele landet, og de politiske forhandlinger på Christiansborg er i gang. Det er nu, de mange projekter skal prioriteres. Jeg vil derfor gerne appellere til alle lokalpolitikere og alle andre om, at de rækker ud til deres partifæller på Christiansborg nu og gør opmærksom på forholdene i Holbæk.

Her i Region Sjælland har vi i den grad behov for at løfte den kollektive trafik. I Nordvestsjælland er Holbæk Station det centrale knudepunkt. Stationen og området omkring er under al kritik. Stationen fra 1972 er efter min mening en skamplet i byen, og området omkring plages af uro og utryghed. Det kræver en bred indsats, men ordentlig byplanlægning, lyse byrum og god arkitektur er en væsentlig del af løsningen. Taget byens størrelse i betragtning er stationen i Holbæk en de mest hæslige og utrygge, som jeg kan komme i tanke om. Det er byens hoveddør og det går simpelthen ikke.

Uanset partifarve og hvad man i øvrigt mener, som bør gøres for at håndtere den aktuelle situation med uroen på stationen, så vil jeg gerne appellere til alle om at sætte fokus på Holbæk Station.

De fleste transportordførere er valgt i Jylland, så stemmen skal nok hæves lidt. Det er nu, der skal handles. Håber, at vi kan stå sammen om denne her opgave.

Felix Dalker (R)

Kandidat KMV21

Lammefjordsvej 9

Holbæk