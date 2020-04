Hjælpepakker og social retfærdighed

Det er fint nok, at Folketingets partier er blevet enige om at forlænge og udvide de økonomiske hjælpepakker frem til 8. juli, så virksomhederne kan hjemsende medarbejdere med løn og få kompensation fra staten. Virksomhederne beholder kontakten til deres medarbejdere og medarbejderne bevarer deres købekraft og forsørgelsesgrundlag. Det vil medvirke til at både hjemsendte medarbejdere og virksomheder kommer bedre gennem krisen og bedre kan medvirke i genopbygningen af samfundet. Man kan se i dagspressen, at ca. 150.000 på denne måde er hjemsendt med løn.

Formanden for 3F, Per Christensen, som repræsenterer mange af de fyrede ufaglærte eller kortuddannede, har forsøgt at forklare Folketinget, at rigtigt mange rammes hårdt af den indkomstnedgang, der følger med at blive fyret. Derfor kan det godt undre, at det blandt Folketingets partier tilsyneladende kun er Enhedslisten, der er optaget af også at sikre de fyredes forsørgelsesgrundlag ved midlertidigt at forhøje dagpengesatserne. Det er faktisk til at skamme sig over. Det er jo ikke de ufaglærte og kortuddannede, der har haft de bedste muligheder for at lægge noget på kistebunden til at komme igennem krisen med.