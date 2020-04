Hjælp til kultur og foreningsliv

Jeg er som formand for kultur- og fritidsudvalget super glad for, at vi med denne pakke afbøder en del af de udfordringer, som vores kultur og foreningsliv befinder sig i lige nu, og jeg vil gerne rette en stor tak for den fornuftige og konstruktive måde, som vores kulturinstitutioner og foreninger har håndteret disse udfordringer på.

En stor tak til vores borgmester for at tage initiativ til denne hjælpepakke og tak til kulturafdelingen og mine medlemmer i Kultur- og fritidsudvalget for drøftelser og gode input til pakken, og naturligvis en stor tak til kommunalbestyrelsen for at bakke op om denne hjælpepakke.