Hjælp hinanden og handl lokalt

Vil dog ikke undlade at omtale fremrykninger inden for Klima- og miljøudvalget, som jeg er medlem af. Fremrykning af trafiksikkerhedsprojekter, havnepromenaden, vedligeholdelse af veje, fortov, stier og trafiktekniske anlæg, naturprojekter og havnebad. Der søges om dispensation, så ikke-finansierede fremrykkede anlægsaktiviteter kan lånefinansieres. For at hjælpe butikker og cafeer opkræves der ikke fortovsleje i 2020 i Holbæk Kommune. Men hvis det skal havde nogen virkning således vi f.eks. i juni, juli og fremefter skal havde glæde af at kunne nyde restaurant- og cafebesøg uden for, kræver det absolut - at alle overholder de regler og anvisninger, der bliver stillet, at vi hjælper hinanden, så COVID19-tallene falder.