Havnefronten er en kedelig oplevelse

Debat Holbæk - 08. april 2020 kl. 11:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Nordvestnyt skrev i fredags (3/4-2020) om »Filmtorvs-plan i høring«, idet kommunalbestyrelsen havde vedtaget at sende en lokalplan for den østlige ende af havnen i høring. Det fremgik af artiklen, at medlem af kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance, Christian Ahlefeldt-Laurvig, havde stemt imod, idet han »hellere havde set, at området blev udnyttet til langt mere byggeri. Området er attraktivt, og grundsalget kunne give kommunen pæne indtægter«.

Det er kun grådighed og penge, der tæller.

Som landligger i Odsherred er jeg gennem en længere årrække jævnligt kommet forbi havneområdet i Holbæk og har været vidne til, hvordan havnefronten er blevet bebygget.

Bebyggelsen af Holbæks havneområde er noget af det mest ucharmerende, fantasiløse og kedelige, som jeg har set her i kongeriget. Jeg græmmes, hver gang jeg kører forbi.

Det kan ved en overfladisk betragtning være meget smart at opføre dyre ejerlejligheder og få flest mulige penge i kassen. Men der er stor risiko for, at det giver bagslag på den lange bane. Det meste nybyggeri fremtræder ok, når det bliver opført. Det afgørende er, om et byggeri kan stå distancen om 30 - 40 år. Jeg tvivler på, at Holbæks havnefront kan stå distancen. Med tiden vil det gå op for folk, hvor kedeligt området er.

Det er muligt at udbygge havnefronter af høj kvalitet. Ser f.eks. på Nordhavn i København, Helsingør, Svendborg og Middelfart.

De steder, hvor der skabes en attraktiv havnefront, tænker man ikke kun i kroner og øre. I stedet udarbejder man en samlet plan, hvor der tages højde for en række af hensyn, og hvor kvalitet er det overordnede krav. Det drejer sig om at skabe et attraktivt miljø, og det er havnefronten i Holbæk ikke.

Michael Bjørn Hansen

Skovshoved Terrasse 6

Charlottenlund