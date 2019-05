Send til din ven. X Artiklen: Hallo - er der nogen hjemme? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hallo - er der nogen hjemme?

Debat Holbæk - 27. maj 2019 kl. 10:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

En af andets største ejendomsudviklere (projektmagere) Nordic Property Vision (NPV) med Jens Schauman i spidsen står nu på spring for at bygge et kæmpe indkøbscenter med 30 forretninger og et par spisesteder ved Holbæk Mega Center. En analyse fra ICP, Institut for Center-Planlægning, fastslår nemlig, at Holbæk mangler et BIG Shopping Center efter samme model som Big Shopping i Herlev. Analysen peger på en overraskende stor omsætning, der vil give 500 arbejdspladser.

Større tåbeligheder skal man da lede længe efter, særlig når projektmagerne henviser til det omtalte center i Herlev. Jeg skal blot gøre opmærksom på, at blandt de 16 navngivne butikker i Herlev findes de 9 allerede i Holbæk Mega Center og af de sidste syv forretninger findes de seks i Holbæks bymidte.

Det, der ryster mig mest er dog, at borgmesteren og administrationen i over et halvt år har ført seriøse forhandlinger med disse projektmagere, hvilket tilsyneladende har medført kommunens positive indstilling til en ansøgning for ny lokalplan syd for Omfartsvejen. Færdige skitser muliggør en vedtagelse af ny lokalplan for området og dermed en hurtig start på et byggeri, der ventes færdig i løbet af et til to år.

Har kommunalbestyrelsen og den kommunale administration da ovehovedet ikke fattet situationen omkring de mellemstore provinsbyers trængsler, når vi taler om overlevelse som egnscentre inden for detailhandel.

Har vore vise mænd og kvinder da slet ikke fulgt udviklingen, der klart viser den fysiske detailhandels problemer med konkurrence fra flere sider. Der står tomme forretninger i alle byer med storcentre og antallet vil stige i de kommende år ikke mindst på grund af den stigende nethandel. Og som noget nyere så er det lykkedes miljø- og klimafolket at overbevise store dele af befolkningen, man vi i højere grad skal købe varer som genbrug lige fra beklædning til potter og pander m.v. Det er vel et led i udviklingen, men gavner ikke den lokale detailhandel.

Hvad mangler Holbæk? På Ahlgade findes der 87 forretninger, heraf 14 spisesteder, og dertil kommer Labæk, Smedelundsgade og Nygade/Vestergade med et tilsvarende antal forretninger, og med de nuværende 10 til 12 tomme butikker når vi op på omkring 200 forretningslokaler, der gør Holbæk til Nordvestsjællands handelscenter.

Måske et nyt slogan kunne underbygge det: Holbæk - for enhver smag.

Dertil kommer Holbæk Mega Center med sine 40 forretninger, så hvem i himlens navn vil åbne forretninger på den anden side af omfartsvejen på vej til mod Vommevad. Så vågn nu op Holbæk - før det er for sent. Skulle det mod al sund fornuft lykkedes at overbevise de besluttende myndigheder, at Holbæk mangler et Big Shopping, vil der i bymidten hurtig stå yderligere 20 til 30 tomme butikker.

Et nyt handelscenter langt ude på landet er den sikre død for Holbæks bymidte og vil medføre langt flere tabte arbejdspladser end Big Shopping kan levere. Drop al kontakt til disse omkringrejsende projektmagere inden det er for sent.

Søren Wolstrup

Pakhusstræde 5

Holbæk

