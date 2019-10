Send til din ven. X Artiklen: Hæder til Tempelkrogen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hæder til Tempelkrogen

Debat Holbæk - 10. oktober 2019 kl. 06:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Foreningen til Bygning og Landskabskultur i Holbæk Kommune tog Tempelkrogens nye vådområde op på Arkitekturens dag den 7. oktober og påskønnede det flotte vådområde, vi har her ved Tempelkrogen, med uddeling af en æres plakette, som er opsat i området.

Jeg er en lille smule stolt af, at Holbæk og Lejre Kommuner i samarbejde med lodsejer og staten og mange andre har skabt vådområdet. Det kan det ikke lade sig gøre uden velvilje fra lodsejer og mange andre. Jeg tror, at vi vil se et kommende dyre og fugleliv og blomstrende flora. F.eks. gæs der er på træk m.m. Det er jo allerede begyndt. At det bliver et flot og spændende område, er jeg ikke i tvivl om, men vi må ikke glemme den virkning, det har skabt for at påvirke og forbedre natur og vandmiljøet.

Her tror jeg, at vådområder store som små vil medvirke til, at biodiversiteten vil stige. Som Miljøstyrelsen bl.a. skriver »Vådområder og lavbundsprojekter kan efter en årrække få karakter af en fersk eng, mose eller sø. Så det må forventes at dele af vådområdet med tiden vil blive præget af tilgroning med rød-el og pil på de vådeste arealer og kan blive omfattet af en § 3-beskyttelse.«

Det skal lige siges, jeg har læst mig til, at vådområder fjerner kvælstof fra det vand, der løber ud i å, sø og fjord. En våd eng på 100 gange 100 meter (1 hektar) kan fjerne mere end 100 kg kvælstof om året.

Området ligger tæt på lande og motorvejen ved Vipperød, og det må siges, at det er blevet noget kønnere at færdes på vejene i området. På landevejen oplever man, at biler stopper op og folk går ud af bilen for at se området. Lad os håber at mange herefter siger: »Vi vil bo i Holbæk kommune med den natur de har, en kommune med land, vand, skov, sø, og fjord.«

Et vådområde er en af vejene frem, for at naturen med dyre og fugleliv, men også insekter m.m. kan blive forstærket. Hvem kan ikke huske, at når man før i tiden kørte i bil i sommerhalvåret, så var forrude og fronten på bilen spækket til med smadrede insekter. Nu kan vi køre uden, at der er insekter på forruden, og selv om det var irriterende, så viser det, at det er gået tilbage for Naturen som helhed.

Arter, leve- og væresteder forsvinder med større hast end nogensinde før. Derfor må vi arbejde for en rig og mangfoldig natur. Et rent miljø. En bæredygtig fremtid. Jeg er godt klar over, at et vådområde i Tempelkrogen ikke er nok, men det er der, hvor Foreningen til Bygning og Landskabskultur påskønner og som sagt på Arkitekturens dag har hædret området. Tillykke med det valgog tillykke til borgere i Holbæk og Lejre Kommuner, lodsejere m.fl. med det flotte og naturskønne område.

Ole Brockdorff

KB-medlem (S)

Holbæk Kommune