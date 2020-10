Send til din ven. X Artiklen: Grønne veste øger sikkerheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønne veste øger sikkerheden

Debat Holbæk - 26. oktober 2020 kl. 11:03 Kontakt redaktionen

Debat

For et år siden havde jeg et indlæg i vores lokale avis ang. grønne veste, vi var jo i den mørke tid, og jeg tænkte at det var det rigtige tidspunkt, fordi jeg havde observeret, hvor få der gik med grøn vest.

Jeg kører til Sportsbyen i Holbæk to gange om ugen og ligeledes til Gershøj et par gange om ugen. Jeg kører hjemmefra, når det er mørkt, og er hjemme igen, når det lysner. Jeg er ikke alene. Vi er altid to til tre, der bader sammen, og det er hele året.

Det der undrer mig er, at ingen eller meget få går med grøn vest i trafikken. Næsten alle har mørkt tøj på, og de er svære at se på de små veje. Jeg tror de tænker, vi kan sagtens se bilerne, så der er ingen fare. Vi kører på de små veje, kommer der en modkørende, trækker man ind til siden, og går der en person i mørkt tøj ses vedkommende i sidste øjeblik. Han man en grøn vest på ses de langt tidligere, sådan er det.

Jeg møder hundeluftere, cyklister, avisbude og skolebørn. Kun få bruger vest, de eneste jeg ikke har set med grøn vest er skolebørn, jeg forstår det ikke, det er til deres egen sikkerhed.

Når de små søde børnehavebørn er på tur, går de hånd i hånd og med gul eller grøn vest, de lærer om sikkerhed meget tidligt, knallertkøreprøver er også med en grøn vest, cykelprøver håber jeg også er med en grøn vest. Men når børnene selv kan gå i skole, så skifter de farve, næsten alle går i sort tøj eller mørkt tøj og er meget svære at se.

Jeg tænker bare, hvor er skole og forældre i forhold til børns sikkerhed, det er ikke nok med en formaning om, at de skal passe på, når de færdes ude. Der skal handling til for børnenes skyld. Giv dem en grøn vest, og I har gjort meget for deres sikkerhed.

Jeg håber, at nogen handler inden det går galt.

Hans P. H. Jakobsen

Løvkærgaardsvej 11

Kirke Hyllinge