Grib ind og stands godkendelser

Debat Holbæk - 19. maj 2021 kl. 13:13 Kontakt redaktionen

Debat

Udvidelser af svinebrug. Oplevet af beboere i Tingerup, Soderup og Bukkerup. Udsnit af brev sendt til borgmester, kommunalbestyrelse og landbrugsteam (LT), Holbæk Kommune:

På få år er der sket store udvidelser af svinebrug på egnen: I 2016 udvidede Bukkerupgård fra 7350 til 30.500 svin. I 2018 blev Bolettesminde udvidet fra 20.000 til 24.000 svin. Nu søges igen om udvidelse med ca. 10.000 svin på Bukkerupgård og Rugården med en 50 procent forøgelse af smågrise.

Generne i landsbyerne er allerede massive: Klager over uudholdelig stank og gyllespredning på frossen jord, tung transport på smalle veje gennem landsbyerne. Øget trafik mellem gårde, som oftest ejes af de samme. Døde dyr kasseret ved offentlig vej. Kørsel med døde dyr i åben grab. Fund af griselemmer i haver.

Efter gentagne klager over gener og over, at vilkår ikke overholdes, var der i efteråret 2020 møde mellem borgmester, viceborgmester, ledere af LT og Miljøforening Midtsjælland. Igen i marts og april mødtes vi med LT. Vores forventning til møderne var, at kommunen ville imødekomme vores indvendinger mod udvidelser og klager over overtrædelser. Men vi får bare lange forklaringer på, hvorfor de ikke kan gøre til eller fra.

Klima- og miljøudvalget og kommunalbestyrelsen har vedtaget, at man vil skærpe håndhævelsen af de vilkår, der er stillet til drift af svinebrugene og politianmelde, når de efter indskærpelser ikke overholdes. Tænk, at man skal stemme om at politianmelde lovovertrædelser. Er det ikke berøringsangst over for visse borgere (svineproducenter)? LT har desuden arbejdet på at fjerne de vilkår, som vi har klaget over ikke overholdes (tung transport og døde dyr) fra nye godkendelser af Bukkerupgård og Rugården. Ingen vilkår = ingen politianmeldelser.

I et udkast til godkendelse af Rugården og i en aktindsigt, vi har modtaget, prøver LT at hente argumenter hos en miljøadvokat til at fjerne vilkår om transport i miljøgodkendelserne. LT udtrykker: »Der er ikke en skole i umiddelbar nærhed til husdyrbrugene, hvortil der kunne være en konkret vurdering om beskyttelse af skolebørns færden på off. vej«. Dette stik imod borgernes indsigelser til Bukkerupgårds udvidelse i 2016: Bukkerupvej og Tingerupvej er skoleveje, hvor børn færdes til/fra skole i Stestrup og Tølløse. I aktindsigten fremgår, at man holder udkast til Bukkerupgård tilbage fra Miljøforeningerne i håb om, at advokaten kan give LT argumenter for at fjerne vilkår om transport. LT arbejder altså på at fjerne vilkår nu, hvor de ansøgte udvidelser vil medføre yderligere ubærlige gener. Det ligner uvildighed med store konsekvenser for mange borgere.

Miljøministeren har påpeget, at kommuner har råderum omkring bl.a. trafik og tung transport. Vi beder jer venligst gøre brug af dette og gribe ind overfor et LT, der bevæger sig i en helt anden retning. Og vi beder jer standse de igangværende godkendelser.

Ziff Hansen Miljøforening Midtsjælland

Soderup Kirkevej Soderup Søren Hansen

Tingerup Bylaug

Hvalsøvej 330

Tingerup