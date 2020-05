God forståelse at hente om corona

Forfatteren er en yngre italiensk fysiker, som skrev bogen på en uges tid i marts, hvor han var gået i selvvalgt isolation. Den kan læses uden nogen særlige forudsætninger. Den består af nogen korte kapitler, en slags dagbogsnotater. Selv vanskelige problemstillinger, formår han at skrive i et enkelt, klart og let forståeligt sprog. Hvordan f.eks. en virus breder sig efter nogen ganske enkle matematiske principper. Bogen var en øjenåbner for mig.