Giv vore ansatte i sundhedssystemet ro

Debat Holbæk - 23. maj 2019 kl. 11:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Signe Nina Egholm Sleipnersvej 4 Holbæk

Vores sundhedsvæsen er helt centralt i den danske velfærdsstat. Men i løbet af de sidste par år, har Lars Løkke og regeringen ikke gjort noget for at sikre at alle borgere har adgang til god og hurtig behandling. Tværtimod bliver de ved med at spare og stille større krav til de ansatte.

I stedet for at blive ved med at spare på vores fælles sundhedsvæsen, skal vi give de ansatte ro på og investere i godt arbejdsmiljø, for at sikre at der er bedre tid til den enkelte patient. På Holbæk Sygehus ser vi allerede lange ventelister og at personalet må løbe rundt for at nå det hele.

Det sidste fire år har regeringen vist, at de ikke prioriterer vores fælles velfærd. Derfor kommer jeg til at stemme for en ny regering, og jeg stemmer personligt på Kaare Dybvad. Han kæmper for at bevare Holbæk Sygehus som akutsygehus, og for at de ansatte i sundhedsvæsenet for tid, til at hjælpe alle.