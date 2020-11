Send til din ven. X Artiklen: Frie folkeskoler giver plads til nytænkning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frie folkeskoler giver plads til nytænkning

03. november 2020

Med Statsministerens forslag om at sætte folkeskolen fri i Holbæk vil vi i skolebestyrelsen på Holbæk By Skole gerne debattere, hvad vi skal beholde, og hvad vi vil udfordre og afprøve.

Grundlaget er selvfølgelig folkeskolens formålsparagraf om at skabe en skole, der bygger på lyst til læring, åndsfrihed, ligeværd, demokrati og respekt for naturen. Det er i vores optik et af de bedste formål i dansk forvaltning. Opgaven ligger derfor i at forløse formålet så godt, som vi overhovedet kan med de nye frie rammer.

Vi skal turde være ambitiøse og udviklingsorienterede. Idéen er jo at prøve ting af og få nye erfaringer. Men det kræver, at der er rum til at fejle kvalificeret og lære af det.

Faglighed skal blive ved med at være nummer ét. Men børn, der har det sjovt og er topengagerede, lærer bare bedre. Vi skal satse der, hvor vi har stærke faglige miljøer: Teknologi, Makerspace, sport og musik for bare at nævne nogle af Absalons, Orøs og Bjergmarkens styrker.

Er folkeskolen dit kulturhus?

Opgaven kan også ligge i at skabe folkeskoler, der fungerer som huse for læring, kultur og fællesskab i lokalområdet. Skolen kan være rammen om familiers liv på en ny måde. Vi kan stille pladser til rådighed for start-up-virksomheder, hjemmearbejdende forældre, afholde fællesspisning og foredrag.

Vi vil afprøve nye veje, og derfor må vi lave nogle ting om. Kravene til fagsammensætningen er så specifikke, at vores råderum er meget begrænset for at skabe nye valgfag og specialiseringer på de enkelte skoler. Det samme gælder kravene til skoledagens længde, 45 min bevægelse, mulighed for holddannelse og klassebegrebet. Vi kan også reducere de administrative krav - hvorfor skal vi fx uddannelsesparathedsvurdere de unge, før de kan komme på ungdomsuddannelse?

Frihed for hvem?

Vi - og I - skal have tillid til lærere og pædagogers faglige dømmekraft, og skolebestyrelserne og den lokale ledelse skal have rum til at udvikle og forankre skolen.

Hvis kommunalbestyrelse og fagcenter alene overtager statslig styring, så er vi lige vidt. Det betyder ikke, at vi skal tilbage til fortidens landsbyskoler. Vi skal sikre kvaliteten gennem godt samarbejde med fag- og videnscentre kommunalt og nationalt. Vi skal naturligvis inddrage elever, lærere og forældre, og det arbejde vil vi i skolebestyrelsen for Absalon, Orø og Bjergmarken sætte i gang, og vi vil opfordre alle til at tage del i debatten.

Jasper Viltoft

Nis Rømer

Ladegårdsalléen 5 D

Henholdsvis næstfmand og formand forskolebestyrelsen for Holbæk By Skole