Forhåbentlig ender det med et nej til biogasanlæg i Snæve

Debat Holbæk - 09. maj 2019 kl. 10:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Der har som bekendt været en meget livlig debat igennem de sidste måneder omkring opførelse af et biogasanlæg ved Snævre. Høringsfristen udløber inden for få dage.

Første gang vi i Venstre hørte om biogasanlæg, blev vi begejstrede for det, som vi hørte, men da vi dykkede mere ned i det, så forsvandt begejstringen for placeringen ved Snævre. Vores bekymring går på, at anlægget ligger alt for tæt på flere mindre byer, der ikke vil kunne undgå at blive udsat for lugtgener på trods af Nature Energys forsikringer om, at anlægget ikke lugter.

Derfor meldte vi også klart ud i november, efter Venstres medlem af kommunalbestyrelsen, Peter Nilsson, havde været på tur til et lignende anlæg i Brande. Anlægget lugtede.

Peters oplevelser gjorde, at Venstre ikke ville være med til opførelse af anlægget ved Snævre. Vi mødte en del kritik fra flere partier for, at vi skiftede holdning, og Peter Nilsson blev udsat for mange stikpiller, der nærmede sig latterliggørelse, fordi han havde undersøgt tingene selv. Mon ikke der er flere, der skylder Peter en undskyldning? Han havde jo ret.

I april var der arrangeret en tur til anlægget i Brande, hvor flere deltagere, både private og kommunalbestyrelsesmedlemmer, kunne konstatere, at anlægget lugtede.

Det er ingen skam at blive klogere - bedre sent end aldrig. Venstre håber, at der nu vil være flertal for at droppe opførelsen af et biogasanlæg ved Snævre.

Vi vil gerne bidrage til en grønnere kommune, og vi har tidligere peget på, at området ved Avdebo ville være meget mere velegnet til at samle en lang række grønne tiltag, og det vil vi i alt fald se positivt på.

På Venstres vegne: Camilla Hove Lund

KB-medlem (V)

Holbæk Kommune

