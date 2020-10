Send til din ven. X Artiklen: Foreningslivets overlevelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foreningslivets overlevelse

20. oktober 2020

Debat

Vi i Danmark bryster os af, at vi har et foreningsliv som ligger i top.

Til det må jeg sige, at samfundet gør, hvad de kan for at nedbryde dette. Finansforbundet stiller så mange krav til bankerne, at vi i bestyrelserne snart har fået nok.

Vi har lige fået ny kasserer (tidligere bogholder), som vi skal have godkendt, og her forlanger banken et utal af oplysninger, herunder fulde cpr. nr. og med billeder af bestyrelsen m.m.

Jeg har afleveret 20 bilag i banken, og så skal vi vente, til de får set på det. De siger 14 dage til en måned, så forventer de at kunne svare. Sidste år stillede vores kommune krav til vores revisorer, at vi næsten skulle have statsautorisere revisorer. Efter nogle skriverier og møder blev det ændret. Tak til Holbæk Kommune.

Jeg har siddet som kasserer 21 år i en badmintonklub og nu som formand på sjette år i to foreninger. Det kan ikke være rigtigt, at man som ulønnet og frivillig skal udsættes for alt det fra statens side. De tager lysten fra alle os frivillige.

Ole Svensson

Vestervangen 11

Holbæk