Send til din ven. X Artiklen: For vi snart en cykelsti til Søstrup? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For vi snart en cykelsti til Søstrup?

Debat Holbæk - 09. juni 2020 kl. 09:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jeg kan godt lide at cykle, m hvis man fra Regstrup skal til Holbæk er biltrafikken på Søstrupvej ikke rar - især ikke i svinget gennem Tingtved. Og trafikken er steget i de senere år. For snart mange år siden spurgte jeg skolelederen på Holbæk Lilleskole, hvorfor de ikke fortalte komunen, at en cykelsti til Søstrup var tiltrængt.

Han svarede at først når eleverne selv og deres forældre pressede på, var der en chance for at blive hørt. Nu er det efterhånden fire eller fem år siden eleverne afholdt cykeldemonstration i Tingtved.

Komunalbestyrelsen var positiv. Man ville se på det. Men der er intet sket. Derimod har man bygget en stump motorvej forbi Jernløse. Det er der åbenbart råd til. Jeg kan selvfølgelig cykle ad omvejen over Tuse, men her er problemet det samme, ingen cykelsti på Butterupvej.

Jeg kan også tage toget eller bilen eller blive hjemme, men skoleeleverne fra Søstrup har man svigtet. Jeg synes det er for dårligt.

Iøvrigt er det besynderligt, at da man byggede den fine cykelsti i begge sider af Stenhusvej, »glemte« man de sidste 100 m, inden omfartsvejen. Lige præcis der, hvor bilerne drejer ind til storcenteret, og bussen drejer ud fra stoppestedet, og bilerne kører ind til planteskolen. Det sted med allermest intens trafik. Der er der ingen cykelsti. Det er en helt tåbelig undladelsessynd, og det er faktisk mærkeligt, at ingen har protesteret over det, før jeg altså gør det nu.

Må vi få et svar. Sker der snart noget med projekt cykelsti til Søstrup?

Jørgen Thomsen

Hovedgaden 123

Regstrup