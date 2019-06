For HB&I gælder det liv og død, siger Jan Agerbo Jensen, der er frivillig i klubben. Foto: Agner Ahm

For HB&I er det liv og død

Debat Holbæk - 26. juni 2019 kl. 11:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt hvad jeg har tilbage af hår på hovedet rejste sig, da jeg læste referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 19. juni.

Kommunen har på sit sidste møde vedtaget, at HBI skal betale halvdelen af, hvad det koster at nedrive HBI's anlæg på Borgmestergårdsvej, og at dette beløb sammen med et fra gammel tid eksisterende rente- og afdragsfrit kommunalt lån på 800.000 herefter skal afvikles over 10 år. For HBI betyder det en merudgift på minimum 100.000 om året frem til 2029.

HBI har ingen penge. Af flere hensyn, først og fremmest sociale, har vi gennem mange år haft den politik kun at opkræve det til driften strengt nødvendige i kontingent, og den opsparing, vi har haft i form af inventar på de gamle baner, er med flytningen til Holbæk Sportsby nedskrevet til 0. Medmindre kontingentet sættes op med cirka 1000 kroner om året - hvad der for en stor del af vore medlemmer vil være fuldstændig umuligt at klare - så er der ikke længere penge til at drive HBI. Hertil kommer, at mange spillere formentlig vil skifte til omkringliggende klubber, hvis kontingentet fordobles eller mere.

HBI er ikke bare en sportsklub blandt andre her i Holbæk. Den er - uden sammenligning - Holbæks største, og den spiller en afgørende rolle i byens liv. HBI drives udelukkende på frivillig basis. Trænerne på alle årgange arbejder frivilligt, og når der spilles kamp på udebane betaler forældrene og trænerne selv benzinen eller togbilletten. Det er fællesskabet, som driver det hele fremad.

For HBI er denne sag liv eller død. For kommunen er det kun lidt ekstra flødeskum oven på en gigantisk fortjeneste af de arealer, som HBI har holdt fri midt i byen, og som nu skal sælges. To steder på HBI's anlæg er der allerede sat »til salg«-skilte op. I alt bliver der udbudt mere end 170.000 m2 foruden det stykke, som allerede er solgt. Med de nuværende grundpriser vil det give kommunen et provenu på langt over hundrede millioner kroner. Ja, du læste rigtigt: mere end 100.000.000 kroner!

Naboen til HBI - det er udendørs ketchersport - får sit nuværende anlæg betalt med et større millionbeløb (hvorefter det hele rives ned). Forskellen mellem dem og os er, at tennisklubben har en kontrakt med kommunen, som dikterer, at det skal ske på den måde. Det har HBI ikke. Men det er jura. Bag juraen handler det om en fodboldklub, som har umådelig stor betydning for Holbæk by og dens indbyggere, både på den ene og den anden måde. Vi synes, at HBI har krav på at blive behandlet ordentligt og med respekt.

Jeg vil med dette læserbrev invitere til dialog med borgerne i Holbæk samtidig med, at jeg på det kraftigste opfordrer kommunalbestyrelsen til at omgøre den trufne beslutning, så kommunens største sportsklub ikke bliver styrtet i ulykke til skade for alle og til glæde for ingen.

Jan Agerbo Jensen

Frivillig træner i HBI

Havevang 16, 1 tv

Holbæk