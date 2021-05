Folkeskov i Svinninge bør flyttes

Debat Det er ret ufolkeligt at plante en skov, der ikke har lokal folkelig opbakning. Det er i øvrigt ret usmart at plante midt i maj. Det kræver vanding og/eller mange genplantninger senere.

Allerede for et lille år siden skrev Svinninge Lokalforum til kommunalbestyrelsen, og et borgermøde dengang udtrykte også utilfredshed med placeringen langs landevejen mod Snertinge.

Det er generelt positivt at plante skov. Det kan vi næsten ikke få for meget af.

Her vil det lokale forslag om at plante skoven som fortsættelse af Bjerregårdsskoven mod nord være langt at foretrække. Det vil også kunne give sammenhæng til Svinninge Å og potentielt til en vådgjort Svinninge Vejle. Skov, å og vådområde kunne tilsammen give et kraftigt løft til naturindholdet omkring Svinninge.