Fokus på udsatte på Holbæk Sygehus

Debat Holbæk - 08. oktober 2020 kl. 11:25 Kontakt redaktionen

Positiv særbehandling

Af Gitte Simoni regionsmedlem (DF) Region Sjælland

I gennem de seneste syv år har Dansk Folkeparti kæmpet en enlig kamp for at få social sygeplejesker på vores sygehuse i Region Sjælland. Det lykkes endelig med budgettet for 2019, hvor Holbæk, Køge, Slagelse, Nykøbing F samt psykiatrien fik en socialsygeplejeske hver, og med det netop indgåede budget for 2021 har vi sikret en vigtig opnormering.

På Holbæk Sygehus betyder det, at der fra 1. januar 2021 vil være to socialsygeplejesker. I hverdagen betyder det, at de mest udsatte borgere herunder socialt udsatte, fysisk og psykisk handicappede, familier med alvorligt syge og veteraner kan få en helt særlig hjælp.

Men det er ikke kun i Holbæk vi opnormerer, det samme sker i Roskilde, Næstved samt Nykøbing Falster.

Disse socialsygeplejesker skal sikre positiv særbehandling i vores sundhedsvæsen. Socialt udsatte, fysisk og psykisk handicappede, familier med alvorligt syge og veteraner er ofte oversete grupper i sundhedsvæsenet.

Vi lever i en tid, hvor patienten skal være partner i eget forløb, selv tage beslutninger, være med i planlægningen og selv opsøge viden. Patienten som partner er for de ressource stærke, det er meget akademisk, men hvad med dem med udfordringer? De, der kan og vil, skal selvfølge selv, men det er vigtigt for os i Dansk Folkeparti, at de der ikke kan og ikke magter, skal have positiv særbehandling. Det er vigtigt for os, at de ikke bliver overset.