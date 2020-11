Artiklen: Ferieboliger bliver et plus

På et tidspunkt blev den grå bygning revet ned af Gørlev Kommune med en nedrivningspulje - det pyntede på området. I de senere år har de omkringliggende bygninger ved Skipperkroen og havnenområdet set meget forsømt ud, hvilket ikke var særligt attraktivt, når man skulle holde et festligt arrangement i Skipperkroens lokaler.

En anden mulig gevinst ved flere besøgende på havnen, er større tilgang af forskellige fritidstilbud af maritim karakter. I skrivende stund er der en badeklub på tegnebrættet, måske kunne der også være basis for kajak og SUP-aktiviteter for såvel lokale borgere som gæster i de kommende ferieboliger.

Nu ser vi frem til, at de projekterede ferieboliger på grunden bliver etableret i nær fremtid. Det kan kun være et plus for lokalområdet, når et i forvejen forsømt havneareal, forvandles til en attraktiv og inspirerende feriedestination, som samtidig vil betyde flere lokale arbejdspladser og ikke mindst indtægter til lokale erhvervsdrivende.