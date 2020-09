Send til din ven. X Artiklen: Farcen om sygehusvaskeriet fortsætter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farcen om sygehusvaskeriet fortsætter

Debat Holbæk - 29. september 2020 kl. 09:25 Kontakt redaktionen

Placering

Af Peter Jacobsen og Gitte Simoni regionsmedlemmer (DF) Region Sjælland

Tilbage i juni valgte alle partier på nær Dansk Folkeparti en kul sort klimaløsning i forbindelse med byggeriet af et helt nyt vaskeri i Jyderup. Dansk Folkeparti stod alene med en placering i Svebølle, hvor der var mulighed for en grøn og bærerdygtigløsning fra dag et.

Farcen om sygehusvaskeriet forsatte mandag til regionrådsmødet. For nu kan placeringen i Jyderup nemlig ikke lade sig gøre, ligesom Dansk Folkeparti havde forudset tilbage i juni pga manglende vejføring.

Op af hatten hiver administrationen nu en ny placering denne gang i Tornved, som alle partierne uden om Dansk Folkeparti valgte at tilslutte sig. Men farcen forsætter og flertallet falder lige ned i pløret og vælger denne gang ikke kun en kul sort løsning, men også en placering midt i et paragraf 3 naturområde. Altså grøn kan man godt kalde den, for der er både mose og vandløb på matriklen.

I Dansk Folkeparti fastholder vi forslaget om den grønne bæredygtige løsning i Svebølle og håber, at flettallet på et tidspunkt kommer til fornuft og vælger samme løsning, så skåltalerne om grønt og bæredygtighed også gælder uden for regionsrådssalen.

Men hvorfor ønsker flertallet partout en placering i Jyderup? Det syntes vi, at borgerne bør få indsigt i!