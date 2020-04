Et vigtigt forlig

Debat Et flertal i kommunalbestyrelsen tilsluttede sig onsdag aften det forlig, der er indgået mellem Fonden for Holbæk Sportsby og Holbæk Kommune.

I Venstre glæder vi os over, at der nu kan sættes et punktum for mange spørgsmål, der naturligt har været omkring Sportsbyen, og så glæder vi os til, at hele det store anlæg bliver lavet færdigt.