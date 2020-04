Artiklen: Et trist og farligt kursskifte

Et trist og farligt kursskifte

Af Arne Steiner Baggesens Have 5 B, Holbæk

Folketingets behandling af stramninger af straffeloven i forbindelse med coronakrisen var et trist og farligt kursskifte fra regeringens side.

Kun Enhedslisten, Radikale Venstre og de fire løsgængere (tidligere Alternativet) stemte nej til denne fuldstændigt urimelige sammenblanding af hasteloven og udlændingepolitikken. Der er nemlig ikke skyggen af dokumentation for, at borgere, der ikke er etniske danskere, udgør et særligt problem i forhold til lovovertrædelser, der bliver begået med baggrund i coronapandemien.