Er løftet til psykiatrien glemt, Mette?

Debat Holbæk - 19. november 2019 kl. 11:58 Af Psykiatri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Kim Malmberg Hansen formand DF Holbæk Langholm 6 Snertinge

I valgkampen sagde Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, at der skulle tilføres en ekstra halv milliard kroner til psykiatrien. Nu har regeringen så fremlagt sin finanslov for næste år - uden at blev der plads til psykiatrien.

For nogle måneder siden oprettede jeg borgerforslaget »Psykiatrien skal på Finansloven«. Dette mest for at få fokus på, at psykiatrien ikke mere skulle være afhængig af satspuljemidler. Forslaget nåede ikke de 50.000 stemmer, men fik dog lidt over 5.000 stemmer, og en del opmærksomhed. Siden er tiden gået, og da der var valgkamp, tænkte jeg nu må der snart ske noget. Men intet er sket, hvilket er meget underligt, for hvad lovede Socialdemokratiet egentligt under valgkampen?

Hvis du har glemt det, så kommer her lige et brush up, for Dector har nemlig undersøgt sagen: Under valgkampen i maj fremlagde Socialdemokratiet en helt ny plan for psykiatrien.

I den fremgik det blandt andet, at socialdemokratiet foreslog 11 tiltag, der skulle sikre færre bliver syge. Der stod i punkt 3, at »psykiatrien skal på Finansloven«. Dog er intet beløb nævnt.

Med den plan stillede Socialdemokratiet vælgerne i udsigt, at psykiatrien skulle løftes, og have en plads på finansloven. Nu har regeringen så fremlagt sin finanslov for næste år, men blev der plads til psykiatrien som lovet?

Under valgkampen sagde Mette Frederiksen til DR, »at Socialdemokratiet var villig til at afsætte op mod en halv milliard ekstra om året til psykiatrien«. Flere gange under valgkampen gentog partiets daværende sundhedsordfører og nuværende social og indenrigsminister Astrid Krag vigtigheden af at få psykiatrien på finansloven. På hendes Facebook blev også lavet opslag med ordlyden »Psykiatrien skal forhandles -i kke i puljer og projekter«.

På trods af Socialdemokratiets plan om at løfte psykiatrien, er der ikke fundet plads til psykiatrien i regeringens finanslov for næste år. Nærlæser man tallene, kan man se, at der ikke er nye bevillinger på vej til området i 2020. Der er heller ikke sat penge af til den 10-årige psykiatriplan, som blev fremlagt før valget. I stedet videreføres de investeringer i psykiatrien, som den tidligere VLAK-regering vedtog med Finansloven for 2019 og satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022.