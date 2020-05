Send til din ven. X Artiklen: Er det virkelige bare så lige til? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er det virkelige bare så lige til?

Debat Holbæk - 26. maj 2020 kl. 10:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Administrationen i Holbæk Kommune er i sagen om det hjemviste plantillæg for erhvervsområdet ved Regstrup kommet under kraftig beskydning. Medarbejdere i nederste led i fødekæden bliver på sociale medier af nogle erklærede som uegnede. Er det virkelig bare så ligetil?

I en politisk organisation som Holbæk Kommune skal medarbejderne ind i mellem udfordre lovgivningen, prøve grænser af, og der skal udvises modighed, så politiske projekter kan lykkes.

I virkeligheden er det politikere og ledere, der sætter retningen. Mon ledelsen er usynlig internt i organisationen? Næppe. Er der virkelig ikke møder mellem ledere og udvalgsformænd, hvor man drøfter sagerne? Jo, selvfølgelig.

Det er en udvalgsformands fornemmeste opgave sammen med ledelsen at sikre, at sagerne er belyste, lovformelige og gennemskuelige på en måde, så de politiske kollegaer har mulighed for at tage stilling på et klart grundlag. Da det så går galt i ovennævnte sag, bliver det til et »lidt øv« fra viceborgmester og udvalgsformand John Harpøth (DF). Er det fair, at det er administrationen, der alene får skraldet? Nej, slet ikke.

Borgmester Christina Hansen (S) udtrykker meget fint, at man ikke skal kritisere enkeltpersoner i administrationen. De har faktisk ikke mulighed for at tage til genmæle.

Derfor kan det kun være et politisk ansvar over en bred kam at tage redeligheden på sig i samarbejde med direktion og ledelse og altid at huske at stå på mål for kommunens beslutninger. Det burde være ligetil.

Michael Marcher

Solbakkevej 10

Sorø