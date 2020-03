Send til din ven. X Artiklen: Er de liberale nu blevet socialister? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er de liberale nu blevet socialister?

Debat - 26. marts 2020

Debat

Det velfærdssamfund, hvor fælleskabet og solidariteten har været det bærende princip, har aldrig før haft en høj stjerne hos de liberale partier. Staten og den offentlige sektor har oftest været beskrevet og opfattet som en tyngende møllesten om halsen på det produktive og dynamiske private erhvervsliv. Staten og kommunen er gentagende gange blevet beskyldt for »verdens højeste skattetryk« - og der har ikke manglet valgløfter og budgetønsker om at sænke skatten - heller ikke her i Holbæk.

Krav om nedskæringer i velfærden og færre »byrder« til erhvervslivet, bliver krydret med krav om lavere ydelser til mennesker ramt af ledighed og sygdom, eller nye privatiseringer og udliciteringer, der kan begrænse og markedsgøre den offentlige sektor.

Men så kom Corona ...

Nu er modviljen mod fællesskabets institutioner pludselig pist væk. Erhvervslivets organisationer flokkes i disse dage om finansministeren og erhvervsministeren med lange ønskesedler om statsstøtte og hjælp fra fællesskabet. Brian Mikkelsen, roser salvelsesfuldt regeringen for at komme erhvervslivet til undsætning med milliardpakker fra den fælleskasse, som han har brugt det meste af sit politiske liv på at underminere skattegrundlaget for.

Og fællesskabet står parat. Likviditetspakke til bankerne, statsgarantier for lån og direkte økonomisk støtte for milliarder. Og vi har nok kun set begyndelsen.

Enhedslisten syntes det er både ansvarligt og klogt, at flertallet i Folketinget gør alt hvad de kan for at holde virksomhederne kørende og afbøde krisens værste konsekvenser for økonomien og beskæftigelsen. Men begivenhederne viser os endnu engang, at forestillingen om vores fællesskab som en klods om benet på økonomien er så langt fra virkeligheden, som det kan komme. Det har den altid været.

Virksomhederne nyder hver eneste dag godt at fællesskabets investeringer i uddannelse, sundhed, forskning og sociale tryghed. - og når det virkelig brænder på, så er det det solidariske fællesskab som kan redde os - også de liberale.

Karen Thestrup Clausen

KB-medlem (EL)

Holbæk Kommune