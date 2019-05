Send til din ven. X Artiklen: Ensretningen af Ahlgade bør undersøges nærmere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

06. maj 2019

Debat

Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer! På næste kommunalbestyrelsesmøde skal I tage stilling til et forslag om at ensrette Ahlgade i en længere periode - ikke kun som en følge af renovering af brolægningen, men som et forsøg, der forventes at give vækst i midtbyen.

Som forretningsdrivende i Ahlgade vil vi stille jer nogle spørgsmål, idet vi mener, at forsøget savner ethvert sagligt grundlag for at give vækst, men tværtimod vil medføre butiksdød for adskillige forretninger i Ahlgade. Til slut vil vi komme med et konstruktivt forslag til, hvordan forsøget kunne blive demokratisk og måske endda få tilhængere blandt os, der har forretningerne i Ahlgade.

Vidste I, at vi forretningsdrivende på intet tidspunkt er blevet involveret i sagen, - hverken fra politisk side eller fra Byforum?

Vidste I, at vi end ikke er blevet spurgt om vores holdninger til sagen, - hverken af Klima- og miljøudvalget eller af Byforum?

Vidste I, at vi selv måtte invitere Klima- og miljøudvalget til morgenmøde for at få bare en vis information om, hvad forsøget tænkes at skulle indeholde?

Vidste I, at klima- og miljøudvalget ikke har undersøgt, om der findes en eneste by i Danmark, som har haft succes med at ensrette byens travleste handelsgade, sådan som udvalget vil?

Vidste I, at udvalget vil tvinge de forretningsdrivende til at leje det areal på den nuværende kørebane, som ligger ud for forretningen, uanset om forretningen har brug for det eller har lyst til at have det?

Vidste I, at når vi spørger forvaltningen, hvorfor vi skal leje arealet, så er svaret, at kommunen allerede har indkøbt blomsterkasser mv., og de skal bare bruges nu?

Vidste I, at flertallet af de forretninger, som vi har været i kontakt med, allerede nu kan mærke en betydelig nedgang i omsætningen - bare som følge af det igangværende renoveringsarbejde?

Som forslag til en langt bedre planlægning af sådan et forsøg vil vi opfordre jer til :

- at udsætte sagen et år

- at bruge tiden på grundige undersøgelser af virkningen af ensretning af forretningsgader,

- at indsamle erfaringer, hvis de findes, samt

- at finde løsninger på det parkeringsbehov, der vil opstå ved at halvere antallet af pladser i Ahlgade.

Vi hæfter os ved, at borgmesteren har tilkendegivet, at et forsøg med ensretning på ingen måde må ødelægge noget for en eneste forretning i Ahlgade.

Sanne og Ahmet Bozkurt

Café Zehros & The Juizebar

Ahlgade

Holbæk