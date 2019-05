Send til din ven. X Artiklen: En værdig pension for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En værdig pension for alle

Debat Holbæk - 27. maj 2019 kl. 13:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Emil Elling Rødkælkevej 13 Holbæk

Alt for mange danskere oplever at blive nedslidt på deres arbejde. Hårdt fysisk arbejde fra en alder af 15 år er en realitet for mange, og med en stigende pensionsalder risikerer mange at gå direkte fra arbejdet til sygesengen.

Det kan vi ikke være bekendt! Vi kan ikke være bekendt, at nogen skal tage smertestillende og bruge to timer på at få liv i kroppen for at klare sig igennem en almindelig hverdag. Vi kan ikke være bekendt, at mange faglærte og ufaglærte ikke får en værdig alderdom, hvor de har kræfter til at gå i haven og lege med børnebørnene.

Derfor bakker jeg op om Kaare Dybvad ved det kommende folketingsvalg. En differentieret pensionsalder er nødvendig, hvis alle skal have en værdig alderdom. Det er en sag, som jeg ved at Holbæks lokale folketingsmedlem, Kaare Dybvad, allerede har slået et slag for en værdig tilbagetrækning, og som han fortsat kommer til at kæmpe for, hvis han bliver genvalgt den 5. juni.