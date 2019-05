En sammenhængende indsats for ordblinde

Det er bemærkelsesværdigt, at vi stadig i 2019 har elever, som går igennem hele deres skoletid, uden at man opdager, at de er ordblinde. I UngeIndsatsen i Holbæk afdækker man også ordblinde elever i deres målgruppe mellem 18 og 30 år. Det betyder, at adgangskravet på 02 til en erhvervsuddannelse kan blive et vanskeligt mål at nå, hvis man både har faglige huller i dansk og matematik og mangler selvtilliden til at få den.

Hos AOF afholder man ordblindeundervisning for forskellige faggrupper, hvor voksne mennesker har gået langt inde i deres voksne liv uden at have fået de hjælpemidler og rutinen i at bruge dem. Først nu kommer der fokus på de emotionelle følger af ordblindhed, som kommer til udtryk ved manglende tro på sig selv og egne evner, som de har taget fat på Læsetek.

I Holbæk Kommune skal vi have en sammenhængende indsats omkring de ordblinde fra 3. klasse, hvor man må teste dem og så hele vejen til deres uddannelse. Der alt for stor forskel på, hvordan man griber ordblindeundervisningen an ude på folkeskolerne, og hvilken effekt det har for eleverne. I det hele taget mangler der en masse information om vores ordblinde borgere: Hvor mange har vi i Holbæk Kommune, hvilken indsats får de tilbudt, og hvor kommer de hen efter grundskolen? Vi ved slet ikke i hvor stort et omfang, vi lykkes med at gøre dem klar til deres ungdomsuddannelse. Hvor mange har mulighed for at vælge en gymnasial ungdomsuddannelse, og hvor mange vælger en erhvervsuddannelse? Nu er jeg stor fortaler for erhvervsuddannelserne, og lige med de ordblinde elever, har jeg en fornemmelse af, at mange af dem vælger en erhvervsuddannelse. Det skal de føle sig velkomne til, men de skal på lige fod med alle andre unge mennesker kunne vælge den ungdomsuddannelse, som de ønsker sig. Det vil ofte være forbundet med en ekstra arbejdsindsats for den ordblinde elev at nå sine faglige mål - og vi skal ikke lægge dem hindringer i vejen, som kunne undgås ved, at vi får dem med fra starten af deres skoleforløb.