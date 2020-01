Send til din ven. X Artiklen: En gevinst for vores kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En gevinst for vores kommune

Debat Holbæk - 27. januar 2020

Debat

I Holbæk Kommune er vi så heldige, at der tilbage i 2010 sad visionære politikere i byrådet med en Venstre-borgmester i spidsen, som sammen med vores idrætsforeninger i Holbæk by troede på, at Holbæk Kommune havde behov for et nyt sportscenter. Og ikke bare et sportscenter, som man kender andre steder fra, men et sportscenter, hvor man tænker idrætsforeninger, sundhed og private aktører sammen, og i Holbæk fik vi derfor en sportsby.

Projektet skabte nogen modstand både blandt borgere og politikere, men nu står det færdigt og rigtig mange borgere bruger det dagligt og er rigtig glade for, at man her har mulighed for at samtænke aktiviteter og sundhed, men også at hele familien kan være aktive sammen. Så tak til visionære politikere og foreninger for at holde fast i deres vision, også i modvind.

Men ikke kun borgerne i Holbæk Kommune er glade for projektet. Også udefra har man fået øjnene op for, at vores sportsby er noget helt specielt, og Holbæk Sportsby er nu sammen med tre andre idrætsbyggerier nomineret til prisen som årets danske idrætsbyggeri. Så støt op omkring vores sportsby, og gå ind og stem, så sportsbyen kan vinde prisen som årets danske idrætsbyggeri.

Camilla Hove Lund

KB-medlem (V)

Holbæk Kommune