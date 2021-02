Send til din ven. X Artiklen: Ekstrem dårlig indsigt i økonomi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstrem dårlig indsigt i økonomi

Debat Holbæk - 08. februar 2021 kl. 09:18 Kontakt redaktionen

Økonomi

Af Knud Johansen, Lille stokkebjergvej 22, Hjembæk

Rasmus Horn Langhoff (MF for S) har læserbrev i bl.a. Nordvestnyt torsdag d en 28. januar, hvor han roser den økonomiske politik, der er ført under corona-krisen. Og han skoser den økonomiske politik, der blev ført under finanskrisen, hvor Venstre havde regeringsansvaret. Venstre afleverede regeringsansvaret inden corona-pandemien med meget lav gæld og høj beskæftigelse i den private sektor.

Det er to vidt forskellige kriser.

Regningen for corona-krisen er slet ikke kommet, plus de manglende indtægter for blandt andet lukning af dansk mink avl, de jobs der er skabt er sløret af løntilskudsordninger og de skabte jobs i det offentlige i forbindelse ned coronaen.

Rasmus Horns indlæg flugter med den socialdemokratiets linje, hvor man prøver at bilde befolkningen ind, at det ikke koster noget, men det gør det jo ikke bedre for Socialdemokratiets troværdighed.