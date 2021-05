Send til din ven. X Artiklen: Eftertanke om hjemmeplejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Eftertanke om hjemmeplejen

Debat Holbæk - 17. maj 2021 kl. 11:28 Kontakt redaktionen

Debat

Der er sikkert mange, der kan nikke genkendende til den opfattelse, at hjemmeplejen til ældre borgere kan være både svingende og ligefrem mangelfuld, både hvad angår personlig pleje, rengøring, madlavning mv. Vi, der er børn af et par gamle forældre i Holbæk Kommune, har også til tider haft den opfattelse - at vi har følt os både frustrerede og utilfredse.

Sådan har det været, indtil vi over de seneste uger har haft lejlighed til at opleve hjemmeplejens arbejde i døgndrift på allernærmeste hold, idet vi har opholdt os 24/7 hos vores forældre fra det blev klart, at vores mor var på vej til at forlade livet, og indtil hun faktisk gjorde det.

Vi har igennem det forløb måttet revidere vores opfattelse grundigt.

Fordi: Jobbet som hjemmeplejer er uhyre fysisk og mentalt krævende, hvor hjælp med personlig hygiejne, toiletbesøg, spisning og alt muligt andet, som i sagens natur mere eller mindre (oftest mere!) er hovedopgaverne. Selv om arbejdet foregår efter en tilrettelagt plan, bliver planen hele tiden forstyrret af opkald fra borgere med akut behov

Hjemmeplejeren er hele tiden under pres både tidsmæssigt og med hensyn til prioritering af de planlagte og akutte opgaver. Alligevel har vi oplevet glade, imødekommende, empatiske og rummelige hjemmeplejere - også når de for tredje gang indenfor meget kort tid skal rengøre og skifte tøj og sengetøj samtidig med, at en anden borger kalder op fem gange i løbet af 10-15 minutter og skal besvares venligt og imødekommende hver gang.

Vi sidder tilbage med en stor og dyb taknemmelighed over det store professionelle arbejde kommunens hjemmepleje udfører, og for den fantastiske måde de passer vores ældre på.

Samme tak skal lyde til hjemmeplejens sygeplejersker. Det overskud og den professionelle tilgang til borgeren og os som pårørende er enestående. Det fortjener hjemmeplejen stor ros for.

Vi har lært af forløbet, at det kan være klogt i mange af livets forhold lige at tænke sig om og kigge efter en ekstra gang, om tingene nu er, som vi tror, inden vi stiller os kritisk an og erklærer os utilfredse.

Hvis vores historie kan være en inspiration til andre om at gøre det samme, at vende en mere eller mindre negativ opfattelse til en positiv, er vi da ekstra glade for det.

Alice Stokholm og Evan Tolstøj Hansen

Syrengården 15

Holbæk