EU er ikke tænkt som en bank

Når EU-lande som Italien og Spanien fremsætter forslag om, at det samlede EU skal betale corona-udgiften til dem, uden tilbagebetalingspligt, så er min klare holdning, at det skal vi så ikke.

Det vil fjerne det sidste af deres incitament til at forsørge dem selv, på alle områder. De sydeuropæiske lande må lære på den hårde måde, at rettidig omhu gælder både på det sundhedsmæssige og det økonomiske område.

EU er ikke tænkt som en bank for disse lande, men tænkt som et samarbejde for ligesindede lande, og med mulighed for gensidig handelsfordel over for ikke europæiske lande.