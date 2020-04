Send til din ven. X Artiklen: EL vil ikke poste flere penge i sportsbyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EL vil ikke poste flere penge i sportsbyen

06. april 2020

Debat

Et foreløbigt punktum er sat i en lang konflikt mellem på den ene side Fonden bag byggeriet af Holbæk Sportsby og på den anden side brugerne, foreningerne og Holbæk Kommune. En samlet kommunalbestyrelse stod bag forhandlingsmandatet, som blev givet til borgmesteren samt et af de øvrige KB medlemmer.

Enhedslisten valgte, trods vores støtte til forhandlingsmandatet, at undlade en godkendelse af det endelige resultat. Det skal ikke ses som en manglende anerkendelse af, at vores forhandleren har opnået det, der var muligt. Det er vi ikke i tvivl om, at de har, så det skal ikke ses som en kritik af dem.

Men Enhedslisten hverken kan eller vil godkende flere penge til byggeriet. - og vi frygter, at der også i fremtiden vil komme regninger, som vi som borgere i hele kommunen skal være med til at betale.

Det var en forkert beslutning, det daværende byråd traf. Den politiske beslutning, der byggede på, at et oprindeligt projekt til 750.000.000 kunne gennemføres for 350.000.000 - var gambling med borgernes penge. Det blev til en discount udgave.

I 2016 stemte vi imod beslutningen med bl.a. følgende bemærkninger: De nye faciliteter var ikke tilstrækkelige til at dække behovet. Den økonomiske ramme var ikke dækkende.

Det var der desværre ikke dengang et politisk flertal der var enige med os i.

Men nu står Sportsbyen der - og i Enhedslisten er vi enige i, at vi nu må se fremad. Fremtidige bevillinger vedrørende sportsbyen må opvejes i forhold til kommunens øvrige forpligtigelser - for enhedslisten vil hensynet til børn og unge, handicappede og udsatte borgere samt bløde trafikanter altid veje tungt.

Det er ikke første gang, at man har hørt om store byggerier, der har været fejlbeslutninger. Lad os håbe, at det for Holbæk Kommunes vedkommende vil være sidste gang.

pva Enhedslisten i Holbæk

Leif Juhl og Karen Thestrup Clausen

KB-medlemmer

Holbæk Kommune