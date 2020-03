Send til din ven. X Artiklen: Direktør: - Tak for lån af Kastaniely Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Direktør: - Tak for lån af Kastaniely

Debat Holbæk - 03. marts 2020

Debat

»Privat plejecenter bliver kommunalt«. Sådan kunne jeg torsdag læse i Nordvestnyt om Kastaniely Plejecenter, som Forenede Care driver for Holbæk Kommune. Og fredag blev udmeldingen officielt bekræftet, da referatet fra Kommunalbestyrelsesmødet blev offentliggjort. Politikerne i kommunen har ønsket at hjemtage driften af plejecenteret fra 1. maj 2021.

Det er en ærgerlig besked at modtage, når man som jeg ved selvsyn har oplevet, hvor stor en udvikling Kastaniely har gennemgået i de over syv år Forenede Care har drevet centeret. Faktisk rigtig ærgerlig.

Kastaniely Plejecenter er hjem for over 50 ældre medborgere og arbejdsplads for 50 medarbejdere. Medarbejdere, pårørende og beboere har de seneste år udtrykt stor tilfredshed med dagligdagen på plejecenteret. Det har været en dagligdag fuld af aktiviteter som erindringsdans, herre/damehygge, gymnastik, børne- og dyrebesøg, højtlæsninger, udflugter, gudstjenester, spisning med helstegt pattegris, isbod og meget andet.

Udgangspunktet har altid været, at det er kendte medarbejdere, som kender beboernes livshistorier, der har ydet en omsorgsfuld og værdig pleje. Derfor bruger vi naturligvis ingen eksterne vikarer, og med et sygefravær på under 4 procent er det nemt at dække vagter med faste kendte afløsere. Fagligheden og empatien er høj, og dette er bekræftet med tilsyn, der er godkendt uden mangler.

Jeg mindes en pårørende til en afdød beboer, der skrev således til Kastaniely Plejecenter: »Straks man træder ind af døren, kan man mærke den gode ånd, der er. Sjældent har man mødt et personale som i den grad dyrker omsorg, varme, venlighed og kærlighed overfor beboere og os pårørende. Det kunne andre plejecentre lære noget af«. Det er mit håb, at den gode ånd, som i dag er så mærkbar på Kastaniely, vil vedblive at være der. Også når de ældre og medarbejderne får en hverdag i kommunale rammer til næste år. Og et ønske fra mig vil være, at Holbæk Kommune en anden gang får lyst til at udbyde plejecentre, således at der bliver skabt mangfoldighed og frit valg til borgerne i kommunen. Sammen gør vi nemlig Danmark bedre.

Tak for lån og forhåbentligt på gensyn.

Stine Louise Eising von Christierson

adm. direktør

Forenede Care A/S