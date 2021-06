Send til din ven. X Artiklen: Dialog om affaldssortering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dialog om affaldssortering

Debat Holbæk - 16. juni 2021 kl. 13:15 Kontakt redaktionen

Debat

Åbent brev til kommunalbestyrelsen Holbæk Kommune: Under overskriften »Taksterne for affald stiger snart« i Nordvestnyt onsdag den 9. juni er der en meget lang forklaring på, hvordan og hvorledes prisstigninger vil udarte sig, og som jeg opfatter det, omhandler artiklen alene parcelhuse, fordi der er ikke et eneste sted nævnt noget om almene eller andre udlejningsejendomme.

Jeg skal alene forholde mig til den almene sektor og i særdeleshed etagebyggeri, da jeg er afdelingsformand i Ladegårdsparken. De almene boliger betaler for meget i forhold til, hvor meget de belaster affaldssorteringen. Der mangler således en differentiering af taksterne i forhold til almene boliger, som på nuværende tidspunkt betaler på lige fod med øvrige borgere i kommunen. De almene boliger betaler for mere, end de reelt får, da de almene boligers affaldssortering ofte er billigere for kommunen både at håndtere og administrere end parcelhusejere. Beboere i almene boliger betaler det samme pr. husstand som beboere i parcelhuse, hvilke er dybt urimeligt. Renovationsvognen skal hente affald på hver eneste parcelhusgrund, mens beboerne i etageejendommen har fælles affaldspladser, hvor de afleverer deres affald. Det er meget billigere at hente affaldet hos os, og det bør afspejles i affaldsgebyret.

Med udgangspunkt i Ladegårdsparken er problematikken: Vi har 796 boliger, og skulle vi betale den takststigning, som der lægges op til, så er det en væsentlig forøgelse af udgifterne for at komme af med affaldet. Hvis man tager udgangspunkt i det oplæg, der er i Nordvestnyt og i den, der hedder model 2, så vil det medføre, at vi skal betale en stigning i 2024 på 490.214 kroner. Det hænger slet ikke sammen med de omkostninger, der er ved at bortskaffe affald.

Den anden interessante del er den lovgivning, der er vedtaget inde på Christiansborg. Man laver en lovgivning på, at vi skal til at sortere affaldet meget mere, og det udmønter straks i nogle gevaldige udgiftsstigninger. Samtidig har man nu på samme sted vedtaget en ændring af den almene sektor, hvor vi skal reducere udgifterne på nogle bestemte udvalgte kontorer med udgangspunkt i regnskabet for år 2020. Frem til år 2026 skal vi reducere omkostningerne med 20 procent. På den konto, hvor bortskaffelse af affaldet er konteret, blev der i 2020 brugt kr. 2.290.006. Den konto skal reduceres med kr. 44.000 i 2026. Skal vi betale det samme som parcelhuse, kommer kontoen op på kr. 2.780.220. Sker det, så skal vi stå skoleret hos kommunen, der har tilsynet med de almene boligselskaber.

Stiger omkostningerne, stiger huslejen og dermed ydelserne til de beboere, der får boligsikring eller boligydelse.

Derfor bør der indledes en dialog mellem den almene sektor i Holbæk Kommune og kommunen om, hvorledes affaldssorteringen kan foregå i de forskellige boligområder. Det er ikke muligt at lave ens systemer for alle områderne, men de skal være individuelt tilpasset, således at der kommer det bedst mulige resultat ud af det. Jeg ser frem til at kommunalbestyrelsen inviterer til en dialog omkring affaldssortering for de almene boliger i kommunen.

Uffe Frejdal Nielsen

Afdelingsformand Ladegårdsparken

Næstformand Holbæk Boligselskab