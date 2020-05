Send til din ven. X Artiklen: Det skal være attraktivt at bo på landet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det skal være attraktivt at bo på landet

Debat Holbæk - 14. maj 2020

Debat

I hele landet udvider svineindustrien støt deres produktion med større stalde, flere svin og stigende udledning af gylle. Svineindustrien er en massiv belastning for miljø, natur, klima og for os, der er naboer.

Vi ser magtesløse til, mens kommunerne igen og igen tilgodeser svineindustriens interesser trods grundige indsigelser, klager, underskrifter og protester fra de mange naboer og borgere. Miljøforening Midtsjælland sendte d. 27. april et brev til politikerne på Christiansborg, hvor vi bl.a. opfordrer til at landbrugslovene ændres, så store svineindustrier lægges i meget større afstande til naboer og landsbyer, og at de placeres i særlige industrizone. Og vi opfordrer til at de store svineindustrier, der i dag ligger i og tæt på landsbyer og naboer, lukkes.

Tirsdag d. 5. maj behandlede Folketinget et beslutningsforslag om at give kommunerne bemyndigelse til ud fra en helhedsvurdering at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion. Men desværre ønsker et flertal i Folketinget ikke at tage hensyn til den enkelte borgers situation i forhold til industrisvineudvidelser. Dermed fastholdes, at det kommunale selvstyre er sat ud af kraft.

Den nuværende husdyrbruglov giver meget lidt rum til, at kommuner kan afslå ansøgninger om udvidelser af husdyrproduktion. Så med den melding stiller det store krav til Holbæk Kommune og deres behandling af miljøgodkendelserne (udvidelserne). Så hvad er kommunens næste træk, når nu man ikke vil give jer selvbestemmelsen tilbage?

Vi appellerer derfor til det kommunale politiske system om at sætte retningslinjer overfor administrationen, sådan at tvivl og vurderinger skal komme borgerne til gode, og ikke som nu,

altid til ugunst - samt at det skal kunne bevises, at der ikke sker en forøgelse af miljøpåvirkningerne overfor borgerne. Kan det ikke bevises, skal der som udgangspunkt ikke gives

tilladelse til øget lugt og ammoniakudledning og mere tung trafik.

Vi håber på svar og på snarlig handling både fra landspolitikerne på vores brev og fra de kommunale politikere, som har interesse i at værne om vores landskab, natur og miljø og gøre det attraktivt igen at flytte til - og fortsat bo på landet. Vi er mange, der lider på grund af svineindustrien.

Ziff Hansen

Formand

Miljøforening Midtsjælland