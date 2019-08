Send til din ven. X Artiklen: Det nødvendige lys over sportsbyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det nødvendige lys over sportsbyen

Debat Holbæk - 22. august 2019 kl. 15:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I føljetonen om sportsbyen er vi langt om længe fremme ved essensen af den samlede skandale: Det er ikke de 11 mio. kroner, som både byråd og befolkning stadig mangler en forklaring på. Ind til nu har pressen fokuseret på, at foreningerne troede noget, mente at have aftaler og nu konstaterer, at det har de ikke alligevel.

»Kommunen« håber åbenbart på, at mødet den 4. september medfører, at foreningerne endeligt opgiver ævred og er glade for det, de får. Der mangler tilsyneladende nogle millioner i entreprenørens pengekasse til at gøre arbejdet færdigt. Ellers havde han vel gjort det. Måske netop de 11 millioner, som entreprenøren mangler nu, fordi han har »glemt«, hvorfor han fik dem af kommunaldirektøren?

Derfor skal søgelyset rettes på den egentlige bygherre - Holbæk Kommune - og dens måde at forhandle flyttebetingelserne på, den gang sportsbyen skulle besluttes. Dengang lovede »kommunen« åbenbart noget, som den ikke kan eller vil holde nu. Derfor er klubberne i forskellig grad tilfredse eller utilfredse. Fra total mundlamhed og til en klub, der siger, at nu har den længe forgæves forsøgt at hjælpe amatørerne i administrationen, så den forbliver på sin nuværende placering, der er uopsigelig i endnu 10 år.

Hvem der har lovet eller ikke lovet noget, vil »kommunen« tilsyneladende ikke oplyse. Det kan være tidligere eller nuværende politikere, borgmestre, administratorer, embedsmænd. Fælles for dem er, at de er gået i skjul, er flygtet ud af kommunen, gået på pension eller ikke vil i fedtefadet, fordi de vil miste deres job.

Og sådan noget får man naturligvis ikke afdækket ved at holde et to timers møde den 4. september med kaffe og kage. Jeg vil ikke insinuere, at det også er meningen, at mødet skal ende i ingenting. Men det er nærliggende at tænke. For det modsatte vil udstille kommunens aller øverste ledelse som dilettanter.

For slet ikke at tale om, at det vil udstille det samlede byråd - på enkelte undtagelser nær - som en samling handskedukker.

Hvem der har hånden oppe i handskedukkerne, vil jeg ikke filosofere over her, men overlade til kommunens befolkning at vurdere. Hvis byrådet virkelig ville kunne se befolkningen i øjnene, så indså byrådet, at kun en tilbundsgående høring og efterfølgende undersøgelse vil kaste nødvendigt lys over sportsbyskandalen. Opskriften på sådan en proces fik »kommunen« i sidste uge. Men se om »kommunen« tør bruge den.

Bent Brandt

Ahlgade 58 B

Holbæk