Det handler om mod og mandshjerte - og så måske om penge

Det er altid nemmest at finde et stykke jord uden for byen, når der tænkes stort. Det er mere besværligt og bøvlet, hvis man skal have flere til at indordne sig inde i byen. Her skal man tage hensyn til eksisterende bygninger, nuværende skel og forskellige ejerforhold. Der skal måske bygges dyr parkering i flere etager o.s.v. Men har man modet til det, og hjertet på det rette sted, tager man udfordringen op. Man afviser klart og kontant de nemme løsninger uden for byen, og går i dialog med Byforum, bygningsejere og seriøse udviklere om at skabe »bedre by« i stedet for »mere by«. Jeg påstår ikke, det er en nem opgave, for det kræver ofre og samarbejdsvilje fra os, der bor i byen. Men med truslen fra det store internet og øget udflytning til omfartsvejen, håber jeg byens politikere finder modet til at sige nej til et BIG-indkøbscenter uden for byen.