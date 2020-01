Det er vigtigt at forebygge

Debat I Venstre glæder vi os over, at et enigt socialudvalg på sidste møde ikke valgte at sende de aktivitetsændringer som omhandler forebyggelse, i høring.

I Venstre mener vi, det er vigtigt med forebyggelse, og derfor har vi også arbejdet for, at det er blevet en del af kommunes arbejdsprogram. Vi kunne have ønsket os en længere høringsperiode på de såkaldte aktivitetsændringer, som kom i høring på mødet. Vi undrer os dog over det nye ord, aktivitetsændringer, som havde fundet vej til dagsordenen i socialudvalget. Hvorfor kalder vi ikke bare en spade for en spade og kalder det besparelse? Man kunne henledes til at tro, at det er for, at borgerne ikke skal kunne gennemskue, at det faktisk er en velfærdsforringelse. Det er ikke sjovt at skulle lave besparelser, men vi ser nu frem til at modtage høringssvarene trods den korte høringsperiode på en uge.