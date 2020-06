Det er urimeligt ikke at åbne toiletter

Begundelsen er øget rengøring. Jeg går ud fra, at det ansatte personale er det samme i dag som før Coronaen ramte os. Jeg går ud fra,at der ikke skal gøres rent mere end en gang om dagen. Brugerne har selv ansvar for at følge reglerne.

Begrundelsen for ikke at åbne flere timer er ekstra rengøring, den begrundelse køber jeg ikke, jeg har i over 20 år været aktiv på Stenhusbakken, men de sidste år er det som om, at ledelsen hellere vil se vores hæl end vores tå. Manglende tid til rengøring køber vi ældre heller ikke, hvis rengøringspersonaler overholdt overenskomsten med 29 minutters pause, ville der være mere tid til rengøring. Enten er der for lidt ledelse eller for mange, der ikke leder.