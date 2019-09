Send til din ven. X Artiklen: Det er frivilligt at gå på VUC Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det er frivilligt at gå på VUC

Debat Holbæk - 20. september 2019 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I onsdags den 18. september blev der bragt her i avisen en artikel om en gymnasieelev på VUC ved navnet Vibeke Christensen, der nægtede at følge lærerens anvisning om, hvordan man skulle klæde sig i moskeen. Jeg vil ønske hende tillykke med at være mediestjerne, men situationen er bare opstået på grund af forkerte præmisser og forkerte narrativer.

For det første, vil jeg gøre alle opmærksom på, at det ikke er obligatorisk at være studerende på VUC, og ingen tvinges til at tage en uddannelse, men når man ønsker sig en uddannelse på VUC, er det ikke bare et frit rum, man kan bevæge sig i. Der er rettigheder og pligter.

Vibeke har en ukrænkelig ret til at modtage undervisning, men Vibeke har også nogle forpligtelser, hun skal leve op til. Det er underviseren, der sætter den faglige undervisningslinje, og så skal eleverne følge den retning, uanset hvad de ellers mener politisk. Ligesom det er læreren, der afgør, hvornår eleverne får rygepause, så er det også læreren, der afgør hvor undervisning skal afholdes - om det er i moskeen, kirken eller synagogen.

For det andet, kan og skal læreren ikke efterkomme elevernes ønsker baseret på politiske motiver. Hvis Vibeke vælger at sætte sine egne politiske holdninger over lærerens anvisninger, så kommer vi et skridt tættere på den situation, hvor det er eleverne, der bestemmer dagsordenen, og dermed er det en destruktiv løsning mod det faglige niveau, vi skal have i Danmark.

For det tredje, så vil jeg sige til Vibeke, at hun underkaster sig ikke »sharialoven«, hvis hun tog lidt mere tøj på, men hun ville indrette sig efter den linje, som hendes lærer har lagt. Og det var ikke moskeen, der har bedt om det, så jeg forstår ikke, hvordan det skulle være udtryk for at underkaste sig »sharialoven«.

Jeg har i forbindelse med religionsundervisning på HF valgt at invitere mine klassekammerater i moskeen, og de måtte gå frit i moskeen, fordi ingen kan pådutte nogen en påklædning.

Til sidst spekulerer jeg på, hvordan Vibeke ville reagere, hvis hendes lærer bad om at tage til katolske kirker, der netop tvinger kvinderne til at tage hovedtørklæde på, og hvor der er andre restriktioner, der bliver lagt på kvinder?

Så kære Vibeke Christensen. Lad nu være med at kalde din handling for politikfri, fordi den er politisk motiveret, eftersom du vælger ord som underkastelse og sharialov, fordi de er udtryk som værende politiske, og de er opfundet af islamofober, og tag ansvar for dit valg som voksen studerende.

Mohamad Alnabhan

Asser Rigs Vej 11 st. tv.

Odense