Det er Blegstrædes tur!

Debat Som flere borgerne i Holbæk har set, har man asfalterer nogle af vore veje til stor glæde for os alle.

Så nu tænker jeg, at det måske var tid til at i kikke på Blegstræde.

I de sidste mange år er der kommet en lappevogn og fyldt de samme huller ud, og samtidig er trafikken steget meget, og det er tilsyneladende ikke så nemt at holde foden fra speederen.

Et ønske er, når i skal asfaltere den som ny, at løfte vejen to steder. Dette kunne være ud fra indkørelsen nr. 7 og nr. 11 ved VAB-boliger. Det kan gøres i samme bredde som indkørelsen er. Samtidig kan man lade Blegstræde ensrette fra Havnevej op mod Ahlgade.