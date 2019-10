Send til din ven. X Artiklen: Der kommer en model for alle kommuner i regionen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der kommer en model for alle kommuner i regionen

Debat Holbæk - 10. oktober 2019 kl. 08:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I læserbreve og artikler i Nordvestnyt har to ældrerådsformænd, Peter Jacobsen Kalundborg og Jeppe Jacobsen Holbæk, begge fra DF beklaget sig over, og stillet sig uforstående overfor, at Geriteamet ved Holbæk Sygehus ophørte.

Læs også: Geriatrisk Teams fremtid er uvis

Geriteamet ved Holbæk Sygehus inkluderede et samarbejde med Kalundborg, Odsherred og Holbæk Kommuner om at forbedre udskrivelsen og følge op på samme, når ældre udskrives. Det har givet gode tilbagemeldinger, ser ikke ud til at forhindre genindlæggelser, men borgerne oplever en øget kvalitet.

Geriteamet ved Holbæk Sygehus har været et af tre forsøgsprojekter i Region Sjælland, finanseret af satspuljemidler fra Christiansborg. Og de to ældrerådsformænd har selv, som regionsrådsmedlemmer været med til at sige god for at tage imod satspuljemidlerne, og er dermed vidende om, at der kommer et ophør. Og en kraftig bivirkning ved satspuljemidler, er at erfaringerne med dem først kan samles op ved ophør.

Den gode nyhed er, at vi med budgetaftalen landet i går i Region Sjælland, har sat 4 mio. af til den fremtidige model, som er ved at blive skruet sammen og starter op i alle 17 kommuner i Region Sjælland i begyndelsen af 2020.

Det har været en radikal mærkesag, men partierne i budgetaftalen har set betydningen af, at sætte midler af til at skabe gode vilkår for den gode udskrivelse af ældre borgere. Og så håber vi på, at de 17 kommuner også vil spille midler ind på banen.

Anne Møller Ronex

Lars Hoppe Søe

Regionsmedlemmer (R)

Region Sjælland

relaterede artikler

Lad os fortsætte med Geriatisk Team 01. oktober 2019 kl. 09:31

Slut med behandling af ældre patienter i eget hjem 30. september 2019 kl. 10:09