Send til din ven. X Artiklen: Der er brug for en lovændring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er brug for en lovændring

Debat Holbæk - 25. august 2020 kl. 12:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I Enhedslisten vil vi ikke gøre os til dommere over Erik Filthuth i forbindelse med om opholdsstederne Søbæk har overtrådt gældende lovgivning. Den opgave overlader vi til domstolene og andre myndigheder.

Til gengæld tager vi klart afstand fra en politik, der gør det muligt, at man kan blive mangemillionær på at varetage samfundets arbejde med vanskeligt stillede børn og unge.

Når virkeligheden er sådan, er det et resultat af, at et politisk flertal på samme tid har skåret ned på de offentlige behandlingstilbud og ekspertisen på området i kommunerne og har givet mulighed for, at der på dette område frit kan trækkes profit ud af institutionerne.

Muligheden for at trække profit ud af institutionerne er helt særegen for disse sociale institutioner. For private institutioner på f.eks. grundskoleområdet og plejehjemsområdet skal evt. overskud i institutionerne bruges indenfor institutionens rammer.

Efter Enhedslistens opfattelse er der derfor ikke blot behov for et forbedret tilsyn med de sociale institutioner. Der er også brug for at lovgrundlaget ændres, så der ikke kan trækkes profit ud af institutionerne, og der er brug for at udbygge de offentlige tilbud og øge ekspertisen på området i kommunerne.

Karen Testrup Clausen

KB-medlem (EL)

Holbæk Kommune