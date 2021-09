Den lokale infrastruktur i Jyderup skal huskes

Det er rigtig godt for Jyderup, at der i 2024 kommer endnu et nyt børnehus i Jyderup som erstatning for det tidligere Sølyst børnehus.

En ting, jeg dog har bidt mærke i, og som flere af mine kollegaer i kommunalbestyrelsen også nævnte, er den lokale infrastruktur i Jyderup. Der er flere muligheder for, at komme til det nye børnehus via villaveje i byen. Og jeg forstår udmærket, at der fra nogle husejere er bekymringer for trafikken på deres veje. Jeg håber derfor, at vi via et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen får lavet en rigtig god løsning for trafikken, både til børnehuset og i resten af byen. Dette også set i lyset af den kommende linjeføring af Kalundborg-motorvejen.