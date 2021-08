Send til din ven. X Artiklen: Den kommunale troværdighed slides Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den kommunale troværdighed slides

Debat Holbæk - 23. august 2021 kl. 07:43 Kontakt redaktionen

Debat

Holbæk Kommune har et stærk brand, da Kommunalbestyrelsen reelt samarbejder på trods af politiske uenigheder. Dette opfattes som en styrke og virker tiltrækkende på både private og virksomheder.

Men vigtigere er den kommunale troværdighed, som mange tilflyttere kigger på. Vi har nu fået FN's miljørapport, en analyse, der viser, at udflyttere vil ud til de små landsbyer, men efter borgermøderne omkring den nye kommuneplan, lider den kommunale troværdighed.

Den kommunale troværdighed slides, når kommunen har brugt hundrede af tusinder kroner på en exometric rapport, der entydigt oplyser, at borgerne og tilflyttere i landområderne omkring Holbæk by bor og lever der grundet frisk luft, natur, lys og plads, tilsidesættes denne rapport/ analyse, er det jo bare at smide penge ud ad vinduet.

Den kommunale troværdighed slides, når man ikke samler erhvervsområderne i klynger, hvor symbiose og innovation kan udvikles, f.eks. ved områder, hvor man har de tunge virksomheder i forvejen, og hvor der er efterspørgsel på nye virksomheder. Det nationale krav til miljøbelastende virksomheder er, at de skal ligge i større erhvervsområder, så eventuelt spildvarme kan udnyttes.

Den kommunale troværdighed slides, når man på borgermøderne oplyser, at der er efterspørgsel på nye erhvervsområder og på samme møde oplyser, at der for nuværende ikke er aktuel efterspørgsel og samtidig oplyser, at Holbæk har for mange erhvervsarealer og for store erhvervsarealer, påtalt af miljøministeriet.

Den kommunale troværdighed slides, når man udlægger et erhvervsareal klasse 6 i et område, hvor den ændrede linjeføring af motorvejen har skabt en massiv baggrundsstøj (vejlinjen er hævet ca. 10 m over eksisterende terræn) så eventuelt kommende virksomheder skal have kæmpe omkostninger til støjdæmpning, da den akkumulerede støj vil blive væsentlig højere end WHO's anbefalinger.

Den kommunale troværdighed slides, når kommunen indtænker nedsivning, hvor Aarhus Universitet har konstateret et specielt geo-område ved Nr. Jernløse/Regstrup med begravede dale op til 300 m dybe, hvor nedsivning til grundvandet kan ske utilsigtet hurtigt og forurene et SDO-område.

Den kommunale troværdighed slides, når man taler om grøn omstilling og CO2-reduktionsmål og samtidigt indplacerer en klasse 6 erhvervsområde, som der ikke er nationale krav til. Der er kun nationalt krav om arealer til trafiktunge virksomheder.

Den kommunale troværdighed slides, når der laves det ene kommuneplanstillæg efter det andet, stik imod de nationale krav for kommuneplaner. Der skal sikre borgernes kendskab, til den langsigtede udvikling i deres kommune.

Den kommunale troværdighed slides, når fremsendte udkast til planer ikke er gennemarbejdet og valide.

Giv os troværdigheden igen og indarbejd alle kendte oplysninger i den nye kommuneplan-revision.

Lars Rasmus Poulsen

Sdr. Jernløsevej 2

Regstrup