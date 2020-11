Send til din ven. X Artiklen: Den grønne kile leder cyklister ud i trafikkaos Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den grønne kile leder cyklister ud i trafikkaos

Debat Holbæk - 02. november 2020 kl. 10:39 Kontakt redaktionen

Debat

Over 1000 nye boliger skal bygges i Holbæk Have. Igennem byggeriet skal der løbe en grøn kile med cykelsti. Denne grønne kile er gentagende gange blevet brugt af både politikkere og FB-gruppen som det helt store trumfkort, der skal »tilføje området en grøn struktur og skabe en ny forbindelse mellem Fælleden og byen.« (Holbaek.dk).

Men det politikkerne og FB-gruppen ikke snakker højt om er, at den grønne kile leder alle cyklister ud på Højen, hvor der allerede er trafikalt kaos.

Allerede i dag oplever vi, at der sker uheld på villavejen pga. antallet af biler, cyklister og den ringe vejsanering.

Højen er en af de mest benyttede veje for cyklister i hele kommunen. Rigtig mange skolebørn bruger vejen til og fra skole hver dag. På en spidsbelastningstime cykler 172 primært skolebørn ad Højen. Dertil kører der dagligt 1600 biler.

På trods af utallige henvendelser til politikkerne, så er det ikke lykkedes at få opklaret, hvor mange cyklister over 1000 nye boliger i Holbæk Have genererer til Højen. Hvor mange af vores ca. 3000 nye naboer vil benytte den grønne kile og cykle via Højen til skole eller til stationen?

På trods af at politikkerne ikke kan svare på dette, så ligger det alligevel på tegnebrættet, at Højen med alle dens cyklister også skal finde plads til 700 bilister fra Holbæk Have. Selv med en forbedret vejsanering så forbliver Højen en smal villavej, hvor der ikke er plads til både det høje antal cyklister og 700 daglige bilkørsler fra Holbæk Have.

I trafikudvalget for Højen, Vænget, Diget, Hegnet, Godthaabsvej og Bakken finder vi det oplagt, at den grønne kile i Holbæk Have fortsættes ud ad Højen, så der gøres plads til de mange cyklister. Det vil tilføje området grøn struktur og skabe forbindelse mellem Fælleden og byen.

På vegne af Trafikudvalget for Højen, Vænget, Godthåbsvej, Diget, Hegnet og Bakken:

Malthe Dahl

Højen 5

Holbæk

