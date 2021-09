Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vindmøller i Vognserup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vindmøller i Vognserup

Debat Holbæk - 14. september 2021

Debat

Der har den seneste tid været stor debat i Kundby og omegn om et, måske, kommende vindmølleprojekt på Vognserup Gods' jorde mellem Vognserup og Knabstrup.

Jeg bor selv i Kundby. Når det regner meget, og det gør det jo ofte efterhånden, trænger der af og til lidt vand op fra gulvet i min kælder.

For et par uger siden, fik godsejer Hans Christian Teisen og Momentum Gruppen, der står bag projektet, lejlighed til at præsentere projektet og svare på eventuelle spørgsmål på et meget velbesøgt borgermøde på Kundby Friskole.

Der er meget delte meninger om, hvorvidt det er en god idé med de vindmøller, og ja, der er nogle sten i skoen, der skal håndteres før projektet evt. kan blive en realitet, men hvis udfordringerne kan overkommes, vil de fire nye møller kunne producere lige så meget strøm som halvdelen af de ca. 60 vindmøller, vi har i kommunen på nuværende tidspunkt. Det kunne da være et vigtigt skridt i at opfylde målsætningen om en 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Når jeg forhører mig rundt omkring, virker det lidt på mig, som om Holbæk Kommune har taget nej-hatten på i forhold til projektet, bl.a. fordi området ikke er udlagt til sådan et formål i den strategiske energiplan. Men efter de nyeste regler på området, hvor bl.a. afstandskravene til de nærmeste naboer er skærpet væsentligt, kan ingen af de områder, der er udpeget til formålet i energiplanen, benyttes til vindmøller. Med mere end 900 meter til nærmeste nabo, vil vindmøllerne i projektet fint overholde de stramme krav på det punkt.

Bør vi ikke, om ikke for os selv, så for vores børn og børnebørn, i stedet tage ja-hatten på, og sørge for, at alle sten bliver vendt i en sag som denne?

Måske bliver konklusionen for dette projekt, at der er for mange huller i osten, men vi har brug for, at finde grønne løsninger til gavn for vores klima og miljø, og vi skal have fart på.

Det er nemlig meget federe med vindmøller på marken, end vand i kælderen ...

Kristian Sandgaard Timmermann

Kandidat til kommunal­bestyrelsen for Socialdemokratiet

Bellisvej 12

Kundby