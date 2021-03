Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi skal lytte og træne vores hjerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi skal lytte og træne vores hjerne

Debat Holbæk - 12. marts 2021 kl. 13:58 Af Mogens Justesen, Stokrosevej 12, Jyderup Kontakt redaktionen

Det er beskæmmende at læse aviser og nyhedsbreve, se nyheder i tv og sidst men ikke mindst at se på de sociale medier.

Det er jo nærmest som en regulær skyttegravskrig. Der er i hvert fald rigtigt meget mudder, der bliver flyttet rundt.

»Man kan ikke tænke, hvis man er sikker på, at man har ret«.

Dette citat fandt jeg i et udklip fra en avis på mit kontor, da jeg ryddede op i gamle udklip og artikler.

I samme artikel var der et andet citat som dækker godt over tidens tilstand i debatten: »Og pludselig bliver man en gammel forstokket nar. Man gentager bevidstløst sine forudfattede meninger og standardargumenter i et forsøg på at fastholde sit verdensbillede«.

Det værste, der kan ske i den situation, er at vi (du og jeg) kun mødes med og ser nogen som mener, synes og tror det samme som os selv. Det medfører jo, at vi ikke behøver at tænke så meget. Det er en farlig tilstand at havne i.

Husk på at vores hjerne er en muskel, og den skal som resten af kroppen have motion. Det sker bedst ved at blive og lade sig påvirke af andre, som ikke mener det samme som en selv, derved kan der åbne sig døre for noget, som flytter på meninger og holdninger.

For at det kan lykkes, må vi alle lægge os i selen. Det kan ske ved at tale med nogen, som er anderledes end dig selv, bor på en anden måde, er fra et andet land, har en anden religion eller seksualitet, har en anden politisk opfattelse, holder med Brøndby frem for FCK.

Det kan lyde skræmmende, men det er en af måderne, du kan motionere din hjerne på.

Så jeg slutter med at lave min overskrift om. »Jeg er ikke altid sikker på, at jeg har ret«.