Debat: Vi skal have selvstændige skoler

11 nye skoler vil være en klar fordel for de større skoler, som i teorien allerede nu kan klare sig selv. For de små skoler vil det ikke ændre så meget. F.eks. har St. Merløse, Kr. Eskilstrup og Ugerløse egentligt ikke noget med hinanden at gøre. Ved at placere to skolebestyrelsesmedlemmer fra hver afdeling i en samlet bestyrelse, vil de enkelte person igen skal bruge tid på en afdeling, de ikke har tilknytning til. En selvstændig skolebestyrelse til hver af de enkelte skoleafdelinger vil i den grad give den enkelte afdeling sit eget særpræg, og det vil absolut gøre, at personerne i skolebestyrelserne er endnu mere engageret, da de kun vil skulle have fokus på den ene skole, og ikke andre skoler. Friheden vil give ejerskab og skabe den forankrede folkeskole til glæde for eleverne, lærerne, medarbejdere og forældrende.